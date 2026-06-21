Анонсирован новый 3D-платформер Garfield - Escape from Monday от издательства Microids

Компания Microids совместно с разработчиками из OSome Studio представила приключенческий 3D-платформер Garfield - Escape from Monday. Релиз проекта запланирован на 24 сентября 2026 года на основных игровых платформах.

Сюжет игры рассказывает о кошмаре знаменитого рыжего кота. Гарфилд засыпает после того, как съедает порцию лазаньи со шпинатом, которую Джон приготовил по рецепту персонажа по имени повар Понедельник. Оказавшись в мире собственных снов, наполненном ненавистными овощами и диетическими продуктами, главному герою предстоит пройти множество испытаний, чтобы проснуться и вернуть свои вкусовые рецепторы к жизни.

В Garfield - Escape from Monday игрокам предстоит исследовать 3 уникальных мира, разделенных на десятки уровней. В процессе прохождения Гарфилд сможет использовать классические кошачьи приемы, включая прыжки, бег по стенам и сворачивание в клубок. Кроме того, в игре будут доступны различные костюмы, открывающие специальные способности. В наряде индейки кот сможет летать, образ серфера позволит преодолевать водные преграды, а костюм ковбоя даст возможность использовать лассо.

Во время приключения главного героя поддержат его друзья, среди которых Джон, Оди, Арлин и Пуки. В то же время на пути кота встанут опасные противники, включая давних соперников Нермала и Писклю. Помимо прохождения сюжетных уровней, пользователи смогут собирать коллекционные предметы и использовать их для украшения дома Джона.

Разработчики также опубликовали системные требования для персональных компьютеров. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10 или более поздняя версия, процессор Intel Core i7 - 7700K, не менее 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1060. Рекомендованные системные требования включают процессор Intel Core i7 - 8700K, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Nvidia GTX 1070.

Релиз платформера Garfield - Escape from Monday состоится 24 сентября 2026 года. Игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а также на PC в цифровом магазине Steam.