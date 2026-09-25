Состоялся релиз Garfield: Escape from Monday - 3D-платформера про Гарфилда в овощном кошмаре

Состоялся релиз Garfield: Escape from Monday, приключенческого 3D-платформера. Игра доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

По сюжету Джон кормит Гарфилда лазаньей со шпинатом, приготовленной по рецепту повара Понедельника. После этого кот засыпает и оказывается в кошмаре, полном овощей и конфет без сахара. Чтобы проснуться и вернуть вкусовые рецепторы к жизни, самому ленивому коту в мире придётся исследовать миры, сражаться с врагами и съесть огромное количество лазаньи.

В этом ему помогут Джон и друзья — Оди, Арлин и Пуки. А ещё специальные костюмы: в наряде индейки Гарфилд летает, в костюме сёрфера скользит по воде, а в образе ковбоя раскачивается на лассо. Главный герой умеет прыгать, взбираться по стенам и сворачиваться в клубок — приземляться он всегда будет на лапы.

Игроков ждут три мира и десятки уровней с противниками и лазаньей, которую нужно поглощать, чтобы вернуть вкус. Среди персонажей также встречаются Нермал и Сквик — заклятые недруги Гарфилда. Чем больше лакомств соберёт игрок, тем больше комнат сможет переоформить: коллекционные предметы помогают обустроить дом Джона самыми разными вещами.