В сеть слили материалы отменённого платформера про Гарфилда

В соцсетях появились кадры и файлы, предположительно связанные с отменённой игрой про Гарфилда. Речь идёт о неанонсированном платформере, который, судя по утечке, находился в разработке после Garfield Lasagna Party.

Сначала пользователь EvilLeeker опубликовал модель Гарфилда с пометкой “Burger Rider” и упоминанием Microids и Balio Studio — студии, выпустившей Lasagna Party в 2022 году. Позже другой пользователь показал кадры специального уровня и заявил, что у него оказался экспортированный билд отменённой игры.

Дополнительный интерес к утечке появился после того, как источник, ранее связанный со сливами по серии Worms, подтвердил, что проект действительно существовал и создавался авторами Garfield Lasagna Party. При этом личность самого автора утечки остаётся неизвестной.

Пока нет информации о том, почему игру отменили и на каком этапе находилась разработка. Судя по опубликованным материалам, проект представлял собой полноцененный 3D-платформер с яркими мультяшными уровнями и более масштабной структурой по сравнению с Lasagna Party, которая была набором мини-игр для компании.