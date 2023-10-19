Состоялся релиз ремастера классического платформера Gargoyles

Gargoyles Remastered — это искусно созданное возрождение классического 16-битного платформера с боковой прокруткой 90-х, которое уже доступно для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam и GOG.
Переживите эпическое путешествие Голиафа и горгулий с улучшенными визуальными эффектами, анимацией и звуковыми эффектами, вдохновленными знаменитым мультсериалом. Мир горгулий оживает с уровнем детализации, который поразит как поклонников мультсериала, так и любителей ретро-игр. Испытайте классический игровой процесс, который остается аутентичным своему предшественнику, но включает в себя новые функции, такие как достижения, перемотка игрового процесса и многое другое.