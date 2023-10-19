Состоялся релиз ремастера классического платформера Gargoyles

Эта игра основана на популярном мультсериале от Disney Afternoon, который рассказывает о приключениях горгульи по имени Голиаф.

В этой игре вам предстоит пройти 18 уровней, полных опасностей и головоломок. Вам необходимо отыскать и уничтожить Око Одина — древний артефакт, который может принести страшные последствия для всего живого.

Вам предстоит путешествовать по разным местам, сражаясь с разнообразными врагами. Вы можете использовать свои силу и ловкость, чтобы подниматься по стенам, уворачиваться от атак, наносить удары когтями и крыльями или прорываться сквозь препятствия.