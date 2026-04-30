Апрельское обновление Garry's Mod: новая графика, физика и производительность

Разработчики Garry’s Mod продолжают радовать сообщество. В свежем апрельском обновлении появились две новые подключаемые игры, переработан интерфейс, а также улучшена сетевая производительность.

Благодаря усилиям сообщества и разрешению разработчиков, в Garry’s Mod теперь можно монтировать ещё две игры: Black Mesa и Military Conflict: Vietnam.

Как и в случае с другими подключаемыми играми, вам необходимо владеть ими в Steam, чтобы использовать карты и модели в Sandbox и других режимах.

Список основных изменений:

Элементы интерфейса по умолчанию получили визуальный и функциональный апгрейд. HUD боезапасов теперь корректно работает с модифицированными типами оружия, использующими дополнительные магазины. Селектор оружия теперь отображает больше слотов и позволяет прокручивать выбор, если оружия не помещаются на экране. HUD лучше масштабируется при разрешении 4K — уведомления Sandbox и голосовой чат больше не перекрывают отображение боезапасов.

Бронетранспортёр Combine APC теперь полностью встроен в игру. Он доступен в меню спавна и полностью управляем игроком.

Исправления моделей: пропы больше не становятся чёрными, касаясь земли; эффекты огня отображаются корректно; исправлено появление неправильных гиб-моделей при разрушении объектов.

Изменения сетевого протокола: ускорение подключения к серверам за счёт повышения скорости сетевой передачи; снижение использования полосы пропускания — удалён ряд избыточных сетевых операций, особенно заметно при первом спавне игрока; переход на двойную точность времени (double precision) — серверы реже требуют перезапуска или смены карты, а общее ощущение от игры на длительной сессии стало лучше.

Как обычно, обновление включает множество мелких исправлений и оптимизаций: улучшена производительность, оптимизировано использование памяти.

Полный список изменений доступен на сайте.