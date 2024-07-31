Автор Garry's Mod сообщает о мирном разрешении кризиса вокруг "Скибиди-туалетов"

Недавний конфликт вокруг популярных «Скибиди-туалетов», похоже, подошёл к благополучному завершению. Гэрри Ньюман, создатель знаменитой «песочницы» Garry's Mod, поделился этой обнадёживающей новостью с IGN, подтвердив, что ситуация со страйком разрешилась мирным путём.

По словам Ньюмана, ключевым моментом в урегулировании спора стал прямой контакт с Алексеем Герасимовым, известным в сети под ником DaFuq!?Boom. Именно Герасимов является создателем феномена «Скибиди-туалетов». К сожалению, детали переговорного процесса остались за кадром — Ньюман предпочёл не раскрывать подробности достигнутого соглашения.

Стоит напомнить, что проблема впервые всплыла в конце июля, когда Ньюман публично заявил о полученной жалобе. Интересно, что в уведомлении о нарушении авторских прав фигурировала кинокомпания Invisible Narratives, основанная Майклом Бэем и Адамом Гудманом. Суть претензии заключалась в том, что пользователи Garry's Mod якобы создавали игры по мотивам «Скибиди-туалетов» без соответствующей лицензии, что, по мнению заявителей, приносило «значительную выручку».

Однако в этой ситуации крылась определённая ирония. Дело в том, что само интернет-шоу «Скибиди-туалеты» создано с использованием ассетов из Garry's Mod — игры, которую издаёт компания Valve. Таким образом, вопрос о том, кто на самом деле должен предъявлять претензии, оставался открытым.