Facepunch сдаётся без боя: Nintendo добилась удаления своего контента из Garry's Mod

Сегодня стало известно о решении студии Facepunch безжалостно искоренить из своего детища, игры Garry's Mod, все упоминания и отсылки к творениям японского гиганта Nintendo. Этот непростой шаг разработчики вынуждены были предпринять под давлением жалоб о нарушении авторских прав, исходящих от самой Nintendo, о чем они с тяжёлым сердцем поведали игровому сообществу в своём послании на странице Steam.

Схватка за право на существование модификаций, связанных с вселенными Nintendo, уже началась — Facepunch приступила к методичному удалению спорного контента из Мастерской Steam. Однако, учитывая колоссальный объём накопленных за 18 лет данных, этот процесс обещает быть долгим и кропотливым. В связи с этим, разработчики обратились к игрокам с просьбой проявить сознательность и самим избавиться от любых своих творений, которые могут попасть под прицел юристов Nintendo.

История противостояния Nintendo и энтузиастов, желающих привнести частичку любимых франшиз в другие игры, уходит корнями в далекое прошлое. Японская корпорация снискала славу бескомпромиссного борца за свои авторские права, не гнушаясь использовать все доступные юридические рычаги. Так, в марте этого года под натиском Nintendo пал эмулятор Yuzu, а ранее атаке подвергся мод с покемонами для игры Palworld.