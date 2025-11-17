Garry's Mod обновилась: NPC стали умнее, прокачанное оружие и даже вооружённые герои Half-Life 2

Garry’s Mod — игра, возраст которой легко забыть. Кажется, что её эпоха давно прошла, но статистика говорит обратное: более 29 тысяч игроков заходили в неё за последние сутки, что делает GMod одной из самых популярных игр Steam, обгоняющей по онлайновым показателям даже Monster Hunter Wilds и Elden Ring Nightreign. Facepunch, очевидно, видит эту живучесть и продолжает поддерживать проект так, словно тот не приближается к своему 20-летию.

Свежий ноябрьский патч впечатляет не меньше, чем прежние крупные обновления. В первую очередь он улучшает визуальную составляющую игры: обновлены рендер воды и эффекты жидкостей — теперь используются технологии из более поздних игр на Source. Разработчики добавили карты потоков, карты освещения и поддержку отражений 3D-скайбокса. Однако Facepunch предупреждает: небольшая часть старых карт может пострадать, ведь их авторы сами внедряли материалы из новых игр, а теперь им придётся адаптировать свои проекты вручную.

Параллельно в игру добавили и четырёхсторонний шейдер смешивания поверхности — важный инструмент, который позволит мапперам создавать более детализированные ландшафты. Но самое интересное скрывается в геймплейной части — обновлении оружейной системы NPC.

«Самой первой и давней проблемой Garry's Mod была неудовлетворительная поддержка оружия, используемого NPC», — признаёт Facepunch. Этот патч радикально улучшает поведение персонажей:

• NPC больше не впадают в знаменитую «T-позу», когда им вручали оружие, отсутствующее в Half-Life 2 — будь то RPG в руках метрокопа или AR2 у гражданского.

• Солдаты Альянса теперь уверенно обращаются с любым оружием, включая нестандартные образцы.

• Граждане научились стрелять, сидя на корточках.

• Безоружные NPC активнее преследуют игроков.

И самое неожиданное — несколько ключевых персонажей Half-Life 2 теперь тоже получили «право на ствол». Джудит Моссман, Уоллес Брин, Илай Вэнс, Арне Магнуссон и Айзек Кляйнер официально вооружены. Это небольшая, но приятная деталь, которая делает вселенную игры чуть живее.

Это уже третье крупное обновление для GMod за год. В марте игра получила новых NPC и встроенную многопользовательскую игру Treason, а летом — автоматическую интеграцию ассетов из Counter-Strike: Source и эпизодов Half-Life 2, избавив игроков от необходимости покупать дополнительные игры ради корректной работы пользовательских карт.

В 2026 году Garry's Mod исполнится 20 лет в Steam. Но, судя по всему, легендарная песочница и не думает уходить на покой: она продолжает расти, молодеть и удивлять — как будто всё только начинается.