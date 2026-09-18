Garry's Mod получил сентябрьское обновление: переход на 64-бит, новые NPC и переработанное меню спавна

Команда Facepunch выпустила крупное обновление для Garry's Mod, которое уже доступно всем игрокам. Главным нововведением стал переход на 64-битные исполняемые файлы для клиента Windows, выделенных серверов и большинства инструментов разработчика, включая Hammer. Это решение затрагивает все версии игры и решает давнюю проблему нехватки адресного пространства 32-битной архитектуры. Теперь краши при игре на перегруженных серверах или при большом количестве установленных аддонов должны исчезнуть. Выбрать 64-битный клиент можно в параметрах запуска Steam.

Контентная часть обновления также порадует игроков. В меню спавна появился новый вариант NPC — взломанные махнаки (Hacked Manhacks). Кроме того, NPC «Дропшип» теперь получает урон и больше не является неуязвимым при спавне в режиме Sandbox.

Меню спавна претерпело полезные изменения: контентные вкладки получили подкатегории, что ускорит поиск нужных объектов. Система открыта для использования в аддонах. Меню выбора модели игрока также переработано — добавлены категории, увеличен размер и улучшен рендеринг моделей, чтобы они точнее отображали внешний вид персонажа в игровом мире.

Ещё одна новость — поддержка новой монтируемой игры: самостоятельного проекта Insurgency (2014).

Помимо крупных изменений, обновление включает множество мелких исправлений, оптимизаций и улучшений как для клиента, так и для инструментов разработчика. Полный список изменений доступен в блоге игры.