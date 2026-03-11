Создатель Garry's Mod не верил в большой успех - 20 лет спустя игра продолжает бить рекорды

В этом году Garry's Mod отмечает 20-летие с момента выхода в Steam, и за это время проект превратился в настоящую легенду игровой индустрии. Физический песочный симулятор не только стал самым продаваемым эксклюзивом для ПК на платформе, но и удерживает рекорд Гиннесса как «самый лайкаемый инди-видеопроект в Steam», продолжая ежедневно собирать тысячи игроков.

Создатель Garry's Mod, Гарри Ньюман, признался, что изначально не ожидал большого успеха. «Когда Garry's Mod вышел, мои ожидания были таковы: в лучшем случае заработать около $30 000, — рассказал Ньюман. — Потом пришлось бы начинать работать над чем-то другим». Однако популярность игры превзошла все прогнозы, а её влияние на игровое сообщество оказалось колоссальным.

Сейчас Ньюман готовится к релизу s&box, «духовного преемника Garry's Mod», после шести лет разработки. На вопрос, сможет ли новая платформа повторить успех оригинала, разработчик ответил: «Пока она сможет окупать сама себя — это всё, чего я хочу». По его словам, главное — создавать продукт, который нравится, что естественным образом привлекает людей, как это было с Rust и Garry's Mod.

Ньюман также подчеркнул, что студия никогда не ставит завышенных финансовых целей: «Мы никогда не выпустим продукт с мыслью: „Мы потратили $100 млн и хотим заработать $2 млрд“. Это верный путь к провалу».

Релиз s&box запланирован на апрель 2026 года, хотя название ещё может измениться. В январе Ньюман провёл опрос среди фанатов, и большинство проголосовало за «Garry's Mod 2», обойдя варианты «s&box», «sparks» и «crapbox». Новая игра обещает стать продолжением наследия легендарного песочника.