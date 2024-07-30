Создатель Garry's Mod получает DMCA-страйк от компании Майкла Бэя за использование ассетов из "Скибиди-туалетов"

В мире видеоигр и интернет-культуры разгорается необычный конфликт, связанный с популярным анимационным шоу «Скибиди-туалеты». В центре событий оказался Гэрри Ньюман, создатель известной «песочницы» Garry's Mod, который неожиданно получил DMCA-страйк.

Для понимания ситуации стоит вернуться на неделю назад. Тогда Майкл Бэй, знаменитый режиссёр блокбастеров, и Адам Гудман, бывший президент Paramount, объявили о переговорах по созданию фильмов и сериалов на основе «Скибиди-туалетов». Это анимационное интернет-шоу, созданное с помощью инструментария Source Filmmaker, использует, в том числе, ассеты из игры Half-Life.

Однако спустя неделю после этого анонса ситуация приняла неожиданный оборот. Гэрри Ньюман сообщил в своем Discord-канале о получении DMCA-страйка от авторов «Скибиди-туалетов». Тем не менее, как выяснилось из приложенного разработчиком скриншота, жалобу на самом деле подала компания Invisible Narratives — кинокомпания под руководством Майкла Бэя и Адама Гудмана.

В свою очередь, Алексей Герасимов, известный как DaFuq!?Boom! и являющийся создателем «Скибиди-туалетов», дистанцировался от этой ситуации. Он заявил в Discord о своей непричастности к DMCA-страйку и выразил желание связаться с Ньюманом для прояснения ситуации.

Согласно претензии киностудии, проблема заключается в том, что в Garry's Mod создаются игры по «Скибиди-туалетам» без соответствующей лицензии от правообладателей. Более того, Invisible Narratives утверждает, что эти несанкционированные игры приносят «значительную выручку».

Интересно отметить, что это не первый случай, когда Garry's Mod сталкивается с DMCA-страйками. Ранее Ньюман уже получал подобную жалобу от Nintendo, после чего из игры начали удалять контент, связанный с интеллектуальной собственностью японской компании. Однако нынешняя ситуация со «Скибиди-туалетами» имеет существенное отличие: само шоу создано на основе ассетов Valve, компании, которая является издателем Garry's Mod.