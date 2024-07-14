Gas Station Simulator получит дополнение про свалку автомобилей 15 августа

Эта игра представляет собой симулятор владения собственной автозаправочной станцией с прилегающей автомастерской, расположенной в пустынной местности вдоль знаменитой американской трассы 66.

Игроку предоставляется возможность полного погружения в процесс управления заправкой от первого лица. Вам предстоит вжиться в роль владельца станции и лично обслуживать каждого клиента. Посетители не любят ждать, поэтому ваша главная задача — предоставлять качественный сервис в максимально сжатые сроки. От положительных отзывов клиентов будет зависеть дальнейшее процветание вашего бизнеса.

По мере увеличения прибыли вы сможете открывать доступ к новым улучшениям здания станции, современному оборудованию и ассортименту услуг. В игре доступно более 100 различных вариантов модернизации бизнеса.

Важной составляющей успеха является регулярное пополнение товарных запасов — масел, шин, запчастей и пр. От полноты ассортимента будет зависеть объём предоставляемых вам услуг и общее впечатление клиентов о вашей станции. Каждый из более чем 50 персонажей имеет собственный характер, потенциальные проблемы и ожидания. Ваша задача — найти индивидуальный подход к каждому посетителю.