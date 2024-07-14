Gas Station Simulator получит дополнение про свалку автомобилей 15 августа

DRAGO entertainment, польские разработчики, стоящие за получившим признание критиков Gas Station Simulator, представили совершенно новый взгляд на предстоящее DLC Car Junkyard. Будущее дополнение позволяет игрокам открыть свою свалку рядом с заправочной станцией на знаменитом шоссе 66, и оно будет доступно на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 15 августа. Версии для консолей появятся позже.
DLC Gas Station Simulator – Car Junkyard улучшает игру, добавляя совершенно новый уровень игрового процесса. Шон, мечтатель с ноу-хау в области маслкаров, но практически нулевыми финансовыми знаниями, ищет того, кто поможет ему превратить его разваливающийся бизнес в машину для зарабатывания денег. Засучите рукава и займитесь различными видами деятельности, которые может предложить этот DLC.
Разбирайте автомобили, чтобы получить ценные детали. Выбирайте из широкого спектра различных вариантов настройки — от красок и наклеек до различных бамперов и спойлеров — прокачайте свою тачку так, как вы всегда хотели. Выполняйте контракты, чтобы получить дополнительный доход и очки контрактов, чтобы продвигаться дальше. Расширяйте свою свалку, поднимайтесь по карьерной лестнице и станьте самым известным автодилером, которого когда-либо видел этот мир. Вас ждут новые испытания, миссии, сюжет и, самое главное, бизнес.
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Глядя на все эти "симуляторы", понимаешь, насколько отупели массы. Симулятор бомжа, симулятор мойщика...
Ныныешние зумеры - это уже всё. Там не с кем и не о чем.