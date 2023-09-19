Симулятор заправки Gas Station Simulator отправится на тропические острова в новом дополнении Tidal Wave

Gas Station Simulator, получившая признание критиков управленческая игра от разработчика и издателя DRAGO Entertainment, погружается в чистое голубое море с DLC «Tidal Wave», которое выйдет на ПК в Steam в 2024 году.
Наслаждайтесь тропической атмосферой и без того захватывающего симулятора заправочной станции. Погрузитесь в атмосферу прохладного океанского бриза, управляя местной заправочной станцией и погрузитесь в испепеляющий и непринужденный райский остров. Используйте совершенно новую механику, включающую подводное плавание, аренду досок для серфинга, угрозы акул, умиротворение богов и многое другое. Зарабатывайте дополнительные деньги, выполняя многочисленные задания и удовлетворяя клиентов в этом новом DLC, расширяющем вселенную Gas Station Simulator.
Ух блин,прям пукан взорвалсо!))