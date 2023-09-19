Симулятор заправки Gas Station Simulator отправится на тропические острова в новом дополнении Tidal Wave

Купите заброшенную заправку и восстановите её, вернув ей былую красоту. Обновляйте, модернизируйте и расширяйте предлагаемые услуги, чтобы идти в ногу с запросами клиентов.

Чем сильнее вы повышаете привлекательность своей АЗС, тем больше меняются требования клиентов. Водители грузовиков хотят здоровое питание и душ, в то время как водитель Тесла хочет латте и удобного места, в котором он может дожидаться полной зарядки своего электромобиля. Расширьте спектр предлагаемых услуг, добавив станции, здания и соответствующее оборудование. Почему бы не расширить и не построить зону магазина, автомойку или даже небольшой мотель? Как насчёт некоторых игровых автоматов, чтобы увеличить прибыль?