Gas Station Simulator 15.09.2021
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Симулятор заправки Gas Station Simulator получит дополнение Airstrip с заправкой самолётов 26 апреля

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monk70
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Ваша империя заправочных станций вот-вот достигнет новых высот благодаря долгожданному дополнению Airstrip для симулятора заправочной станции Gas Station Simulator, которое выйдет 26 апреля 2023. Разработанная DRAGO Entertainment, игра Gas Station Simulator — это признанная критиками инди-игра, которая ставит игроков на место владельца заправочной станции, а загружаемый контент Airstrip выводит игровой процесс на новый уровень благодаря новым захватывающим функциям и контенту.

Дополнение Airstrip привносит в игру совершенно новое измерение, позволяя игрокам управлять оживленной взлетно-посадочной полосой рядом с заправочной станцией. Имея самолеты из 16 разных стран, игроки могут обслуживать широкий круг клиентов и расширять свой бизнес до новых горизонтов. DLC также включает в себя более 50 новых продуктов, что дает игрокам еще больше возможностей пополнить свои полки и удовлетворить своих клиентов.

В дополнение к новым самолетам и продуктам, дополнение Airstrip представляет новые постройки, транспортные средства, персонажей, инструменты, украшения, ориентиры и новую захватывающую механику. Игроки смогут владеть и улучшать сарай с помощью 14 различных улучшений, использовать новое транспортное средство под названием Towy для буксировки самолетов и даже автомобилей, взаимодействовать с новым персонажем по имени Джо, который будет давать указания и помощь, использовать устройство связи для связи с Джо. , украсьте свою взлетно-посадочную полосу 15 новыми декорациями и откройте для себя 7 новых достопримечательностей, чтобы сделать взлетно-посадочную полосу более привлекательной.

Кроме того, в DLC Airstrip представлены новые мини-игры и механики, в том числе ремонт изоленты, роль маршала аэропорта для управления самолетами, торговля товарами с другими пилотами и заправка самолетов. Эти новые дополнения приносят игрокам новые испытания и новые игровые возможности для изучения и освоения, что делает дополнение Airstrip обязательным для поклонников симулятора заправочной станции.

Дополнение Airstrip будет доступно на ПК в Steam, но позже разработчики планируют выпустить его и на консолях.

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