В Gas Station Simulator можно бесплатно играть до 28 сентября - заодно игра получила скидку 55%

В Steam стартовала новая акция для Gas Station Simulator, позволяющая временно сыграть в популярный симулятор заправочной станции совершенно бесплатно.

Бесплатный доступ действует до 28 сентября, 22:00 по ташкентскому времени. В течение этого периода пользователи могут установить полную версию Gas Station Simulator и познакомиться с игрой без покупки.

Одновременно разработчики установили на игру скидку 55% — крупнейшую за всё время присутствия Gas Station Simulator в Steam. Предыдущий зафиксированный максимум составлял 53%, поэтому нынешняя акция также обновила исторический минимум стоимости проекта.

Gas Station Simulator предлагает приобрести заброшенную заправочную станцию посреди пустыни, отремонтировать её и постепенно развивать бизнес. Игрок может расширять набор услуг, модернизировать оборудование, заниматься оформлением станции и обслуживать посетителей.

Бесплатно сыграть в Gas Station Simulator можно до 28 сентября, 22:00. Скидочная акция также завершится 28 сентября.