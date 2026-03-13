Последний рубеж замка в новом музыкальном трейлере Gate Guard Simulator

Позднее Средневековье, и замок окружён толпой желающих попасть внутрь – от законопослушных гостей до хитрых нарушителей. В Gate Guard Simulator игроки становятся стражниками ворот, где каждый день превращается в комбинацию бюрократии, расследования и стратегического выбора.

Новый геймплейный трейлер, представленный на Future Games Show Spring Showcase, показывает, что работа привратника XV века – это не просто махать алебардой. Основной инструмент игрока – бумага и внимательность. Нужно сверять документы, проверять печати, искать подделки и обращать внимание на объявления о разыскиваемых преступниках.

Но проверка бумаг – только начало. Каждый посетитель может провозить контрабанду, а иногда и скрывать признаки болезни. В таких случаях на помощь приходит маска чумного доктора и внимательный осмотр одежды. Игра даёт выбор: строго следовать правилам или закрыть глаза на нарушения за вознаграждение – каждое решение влияет на дальнейшие события в замке.

Gate Guard Simulator сочетает музыкальные и визуальные элементы, подчёркивая атмосферу средневековой службы, где каждая проверка и каждый выбор имеют значение. Эта игра обещает стать уникальным сочетанием стратегии, ролевых элементов и симуляции повседневной жизни стражника.

Релиз намечен на ПК через Steam в 2026 году, точная дата пока не объявлена. Игрокам предстоит испытать, насколько сложно держать порядок на воротах замка и не дать хаосу проникнуть внутрь.