Средневековый фейс-контроль: в Steam появилась страница симулятора стражника Gate Guard Simulator

Издательство Forklift Interactive совместно со студией Redox Interactive официально представили свой новый проект под названием Gate Guard Simulator. Игра предлагает геймерам примерить на себя роль стражника, охраняющего главные ворота средневековой крепости, и взять на себя ответственность за безопасность жителей замка.

Геймплей строится на внимательной проверке всех желающих попасть внутрь городских стен. Игроку предстоит изучать документы на предмет поддельных печатей, досматривать повозки в поисках контрабанды и выявлять опасных личностей среди крестьян и знати. В арсенале стража будут различные инструменты: алебарда поможет проверить содержимое стогов сена, а святая вода пригодится для проверки подозрительных грузов, если возникнут подозрения в колдовстве или наличии нечистой силы.

Разработчики обещают элементы иммерсивного симулятора, где каждое решение имеет значение. Пользователь сможет выбирать стиль прохождения: оставаться неподкупным блюстителем закона или брать взятки, пропуская преступников и контрабандистов ради личного обогащения. В описании проекта отмечается, что нарушители будут использовать различные уловки, чтобы обмануть бдительность охраны, пряча запрещенные товары или придумывая фальшивые истории.

Релиз Gate Guard Simulator запланирован на 2026 год. Системные требования указывают на необходимость видеокарты уровня GeForce RTX 2060 для комфортной игры.