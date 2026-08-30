Путешествия во времени и восстание в Древнем Израиле: Представлен боевой трейлер экшена Gate Zero

Разработчики из Templar Media на выставке Gamescom 2026 показали трейлер с боевой системой и раскрытием примерного окна выхода своего амбициозного проекта под названием Gate Zero. Игра представляет собой приключенческий экшен с полуоткрытым миром, который предлагает геймерам уникальную возможность лично исследовать историю и ключевые библейские события. Проект создается для широкого перечня игровых платформ, и у него уже появились официальные страницы в цифровых магазинах, где все желающие могут добавить новинку в списки ожидаемого.

Сюжетная линия игры знакомит пользователей с главным героем — подростком по имени Макс, который прибывает из мрачного антиутопического будущего. Используя передовые технологии своего времени, парень отправляется в далекое прошлое на территорию древнего Израиля. Перед Максом стоит критически важная и опасная задача: ему необходимо любой ценой спасти привычный ход человеческой истории, защитить ключевые хронологические вехи и найти способ благополучно вернуться в свою родную эпоху.

Игровой процесс проекта предложит динамичную смесь из скрытного перемещения, проработанной диалоговой системы и боевых искусств. Свежий видеоролик наглядно демонстрирует быструю боевую систему, где герою приходится использовать уникальные способности для выживания. Закадровый голос в трейлере подчеркивает глубокий социальный подтекст сюжета, напоминая зрителям, что бороться с видимыми цепями рабства гораздо проще, чем противостоять скрытому угнетению, и призывает поднять полномасштабную революцию против тирании.

Релиз Gate Zero запланирован на весну 2027 года. Игра одновременно выйдет на персональных компьютерах в цифровых сервисах Steam и Epic Games Store, а также на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.