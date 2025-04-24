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Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 11.06.2021
Стратегия, RTS, Тактика
8.8 457 оценок

Автоматизация медиков и горячие клавиши - авторы стратегии Gates of Hell рассказали о грядущем обновлении игры

Lunersun Lunersun

Создатели Call to Arms — Gates of Hell объявили, что тестирование 55-го бесплатного обновления игры должно выйти буквально на днях. Конечно, если всё пойдёт по плану. А пока можете посмотреть список главных новинок этого обновления.

Умные медики

Теперь в игре будет два варианта автоматической работы медиков:

  • Режим «ходячий доктор» — задаёшь радиус вокруг медика, и он потом сам бегает и поднимает раненых, если у него есть медикаменты. Причём радиус перемещается вместе с ним — остановился, увидел раненого, побежал лечить.
  • Режим «сиди и жди» — можно закрепить медика в конкретном месте (в окопе или бункере), и он будет как верный пес сидеть там и помогать всем, кто приползёт в его зону. Не покинет позицию без прямого приказа.

Для управления этими режимами добавили отдельные кнопки в интерфейс. А если вы из тех, кто любит всё контролировать сам — классическое ручное управление никуда не делось.

Горячие клавиши

По многочисленным просьбам разработчики добавили возможность назначать клавиши для кучи действий:

  • запуск двигателя;
  • подавляющий огонь;
  • установка и разминирование мин;
  • возня со взрывчаткой;
  • разворачивание медпалатки;
  • создание укреплений и окопов.

Кстати, моддеры тоже получили подарок — теперь можно создавать горячие клавиши и для пользовательских функций благодаря новому ключевому слову 'Key'.

Как попасть на тест-драйв

Если не терпится попробовать все эти новшества, то вот что делаем:

  1. Открываем Steam
  2. Кликаем правой кнопкой по игре
  3. Выбираем «Свойства» → «Бета» → «open beta»

Вернуться к стабильной версии можно в любой момент. А после официального релиза обновления ничего переключать вообще не придётся.

Что с британцами?

И напоследок — работа над британской фракцией продолжается. Разработчики обещают скоро выкатить трейлер, который наконец-то раскроет название DLC и станет официальным анонсом.

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