Для стратегии Gates of Hell вышло дополнение Airborne, посвящённое 82-й и 101-й воздушно-десантным дивизиям США. Игроков ждёт кампания, которая начинается с высадки в Нормандии и проведет через ключевые сражения Западного фронта до самого конца войны.

Разработчики приготовили несколько сюрпризов. Теперь тактические брифинги будут проходить прямо во время миссий в виде видеороликов. А для тех, кто любит играть с друзьями, есть отличная новость: все 12 миссий кампании доступны в кооперативе на четверых.

Помимо нового контента, игра получила масштабное обновление «качества жизни». Разработчики поработали над производительностью, исправили ошибки и добавили кучу улучшений — список изменений насчитывает более 200 пунктов. Также в игре появились новые американские и немецкие юниты для режимов «Завоевание» и «Мультиплеер».

А что дальше? Сейчас команда уже вовсю трудится над британской фракцией, которая охватит действия сил Содружества на Западном фронте. Дата выхода пока не называется, но разработчики обещают сообщить её, как только будут уверены в сроках.

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