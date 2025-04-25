Gates of Hell обновилась до версии 1.050.0 - теперь медики могут автоматически лечить раненных

Разработчики Call to Arms — Gates of Hell обновили свою стратегию до версии 1.050.0. Теперь каждый может опробовать новую автоматическую реанимацию и перенастроить управление под себя. Тем, кому интересны все подробности обновления, придётся перейти по ссылке.

А ещё через пару дней стартует Steam Wargame Fest. И создатели Gates of Hell тоже решили поучаствовать в этой распродаже. Так что если вы думали о покупке, то через три дня будет самое время заглянуть в Steam.