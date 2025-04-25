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Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 11.06.2021
Стратегия, RTS, Тактика
8.8 457 оценок

Gates of Hell обновилась до версии 1.050.0 - теперь медики могут автоматически лечить раненных

Lunersun Lunersun

Разработчики Call to Arms — Gates of Hell обновили свою стратегию до версии 1.050.0. Теперь каждый может опробовать новую автоматическую реанимацию и перенастроить управление под себя. Тем, кому интересны все подробности обновления, придётся перейти по ссылке.

Автоматизация медиков и горячие клавиши - авторы стратегии Gates of Hell рассказали о грядущем обновлении игры

А ещё через пару дней стартует Steam Wargame Fest. И создатели Gates of Hell тоже решили поучаствовать в этой распродаже. Так что если вы думали о покупке, то через три дня будет самое время заглянуть в Steam.

2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

если в обновке такие базовые функции страшно подумать в каком состоянии игра сейчас.

4
Mystic_Fox

Ещё 2 года назад бесило что медиков нужно к каждому солдату отправлять и считай вручную лечить, допёрло наконец что реализм нужен, но не до такой степени