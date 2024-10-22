Количество одновременных игроков в Gates of Hell достигло нового исторического максимума

Военная стратегия Gates of Hell установила новый рекорд по количеству одновременных игроков. В минувшее воскресенье онлайн достиг отметки в 8 919 человек, что превзошло предыдущий максимум декабря 2023 года, когда за игрой одновременно находилось 8 831 человек. Судя по всему, такой всплеск активности связан с недавним выходом дополнения Airborne.

Впрочем, разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. Ведь как стало ранее известно, команда уже погрузилась в работу над следующей фракцией — британскими войсками. А пока создатели игры выпустили важное обновление, исправляющее ряд технических проблем.

В свежем патче исправили особенно досадную ошибку — владельцы Airborne не могли играть в кооперативную кампанию без DLC Liberation. Кроме того, разработчики поправили множество багов в миссиях самого дополнения Airborne.

Отдельного внимания заслуживают улучшения в работе многопользовательского режима. Создателям игры удалось оптимизировать процесс подключения к игровым лобби, что особенно актуально при большом наплыве игроков. При этом разработчики отмечают, что возможности по улучшению соединения всё же ограничены, поскольку за него отвечает инфраструктура Steam.