Разработчики Gates of Hell рассказали о планах на 2025 год - игроков ждут сразу два платных дополнения

Команда Call to Arms — Gates of Hell обновила дорожную карту разработки. В этом году игроков ждут сразу два платных дополнения, одним из которых станет уже анонсированное DLC с британской фракцией для Западного фронта. А вот про второе дополнение пока известно только то, что оно будет поменьше первого. О его содержании обещают рассказать в ближайшее время. При этом в студии уверяют, что работа над обоими DLC идёт весьма активно.

Что касается будущего Gates of Hell, то игру планируют поддерживать и после 2025 года. У команды уже собрался внушительный список идей по улучшению проекта. Кстати, для Gates of Hell этот месяц особенный — проекту исполнилось 10 лет. Студия Barbed Wire начала работу над своей первой игрой именно тогда, и до полноценного релиза в июне 2021 года прошло немало времени.