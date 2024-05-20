Следующая остановка - Франция? Тизер нового дополнения к Gates of Hell: Ostfront интригует фанатов

Стратегия в реальном времени, погружающая игроков в сеттинг Второй Мировой войны.

Вам доступно большое количество юнитов и снаряжения. Берите командование над взводами, колоннами, полками и направляйте их в бой. Кроме того, вы всегда можете взять под своё управление любого юнита: перемещаться на WASD, целиться и стрелять с помощью мыши, метать гранаты, менять типы боеприпасов, прокладывать мины и т.д.

Разные элементы техники могут сломаться или быть уничтоженными, всего один меткий выстрел может вывести целый танк из строя. У техники может заклинить башню, контузить экипаж, взорваться боеукладка или произойти возгорание топливного отсека.

Игра имеет в своём наличии как сюжетные кампании, так и мультиплеерные режимы.