Следующая остановка - Франция? Тизер нового дополнения к Gates of Hell: Ostfront интригует фанатов

Студия Barbed Wire Studios, известная своей хардкорной стратегией Gates of Hell: Ostfront, заинтриговала фанатов коротким тизером будущего дополнения. В ролике, помимо пианино на переднем плане, можно заметить вывеску Cafe de Normanide, что явно намекает на французский регион.
Если догадки фанатов верны, и следующее DLC действительно перенесёт игроков во Францию, то, скорее всего, нас ждёт кампания, посвящённая знаменитой Нормандской операции. Высадка союзных войск на побережье Нормандии в июне 1944 года стала одним из ключевых событий, предопределивших исход войны в Европе.
Разработчики также сообщили, что параллельно трудятся сразу над двумя DLC, не забывая при этом исправлять ошибки и вносить улучшения в базовую игру. По их словам, дополнение, на которое намекает тизер, выйдет первым, а следом за ним последует ещё одна фракция.
Для тех, кто не следил за развитием Gates of Hell: Ostfront, напомним, что ранее игра уже получила три масштабных дополнения: Talvisota, Scorched Earth и Liberation. Каждое из них добавляло новые кампании, посвящённые различным эпизодам Второй мировой войны.