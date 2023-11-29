Стратегия Gates of Hell получила третье дополнение - в игру вводится Западный театр боевых действий 1944-го года

Сегодня вышло третье крупное дополнение к стратегии в реальном времени Gates of Hell. Это дополнение, посвящённое битвам на Западном фронте, предлагает игрокам четыре сюжетные кампании о героических подвигах легендарных подразделений союзников и вермахта.
В кампании «Освобождение» вы возглавите 2-ю рейнджерскую и 3-ю танковую дивизии армии США, пройдёте с боями от высадки в Нормандии до освобождения Парижа. Перед вами встанут неприступные укрепления Атлантического вала, опасные танковые атаки немцев в Арденнах и триумфальное шествие к самому сердцу Германии — Кельнскому собору.
С другой стороны баррикад в кампании «Крепость Европы» вы возглавите элитные 3-ю десантную и 116-ю танковую дивизии вермахта, отражая яростные атаки союзников. Вам предстоит сдержать натиск противника в Нормандии, организовать контрнаступление в Арденнах и защищать Рейнскую линию обороны — последний оплот Третьего рейха.
Каждая кампания насыщена реалистичными битвами с участием сотен юнитов и техники. В вашем распоряжении более 150 единиц бронетехники, 500 уникальных моделей солдат, 50 видов стрелкового и артиллерийского вооружения. Особо стоит отметить легендарные грузовики снабжения из операции «Красный шар» и мощные артиллерийские орудия залпового огня.
Помимо сюжетных кампаний, дополнение включает 20 новых карт для мультиплеера и 25 карт режима «Завоевание». Также предусмотрен обширный набор из 500 западноевропейских объектов для редактора карт.