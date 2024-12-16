В Call to Arms - Gates of Hell появится переосмысленный режим "Линия фронта"

Разработчики Call to Arms — Gates of Hell: Ostfront взялись за режим «Линия фронта», правда, решили его слегка переделать под современные реалии.

Для начала стоит напомнить суть этого режима: в нём одни игроки атакуют с кучей ресурсов в кармане, а другие — обороняются, используя все прелести местности. Сначала защитники могут спокойно подготовиться: наставить мин, построить укрепления, расставить технику. В это время атакующие тоже не скучают — закупаются всем необходимым для штурма. Ну а потом начинается самое веселье — борьба за точки захвата. На каждой линии фронта их четыре: три маленьких и одна побольше. Например, если в матче 2 на 2 атакующие захватят все точки первой линии, то получат кучу очков, а защитникам придётся отступать. И всё это нужно успеть за отведённое на матч время.

И ещё: раньше в таких режимах после первого раунда команды менялись местами, но многие просто уходили, не дождавшись второго раунда. Отныне всё будет по-другому — один полноценный раунд, где у обеих команд есть все шансы на победу. Хотя если захотите поменяться ролями после матча — никто не запрещает.

Для начала игроки получат пять карт, рассчитанных на разное количество бойцов — от дуэлей один на один до масштабных сражений 4 на 4. При желании можно будет даже добавить в команду ботов, если не хватает живых игроков или хочется размяться в одиночку. Со временем количество карт вырастет до двенадцати, включая локации из дополнений Talvisota и Liberation.