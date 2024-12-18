В Call to Arms - Gates of Hell стартовало тестирование обновления с новым режимом "Линия фронта"

Хорошие новости для игроков Call to Arms — Gates of Hell: Ostfront — разработчики запустили открытое тестирование нового обновления. Авторы не только добавили новый режим «Линияфронта», но и сделали некоторые объекты разрушаемыми, а ещё позволили устраивать 45-минутные сражения в мультиплеере.

Кстати, весь этот контент абсолютно бесплатный, хотя это только первая часть обновления — вторую обещают выпустить попозже. Попробовать новую версию проще простого: открываете свойства игры в Steam правым кликом, переходите во вкладку бета-версий и выбираете открытую бету.

И не переживайте — если что-то пойдёт не так, всегда можно вернуться к обычной версии тем же путём. А когда тестирование закончится, игра сама обновится до релиза без лишней мороки.