В Gates of Hell добавят автомедика и научат солдат нормально стрелять в ближнем бою

Разработчики Gates of Hell выпустили очередной дневник, где рассказали, чем они сейчас занимаются.

В DLC «Освобождение» решили переделать несколько миссий. Игроки жаловались, что некоторые уровни превращаются в банальную зачистку карты от врагов. Поэтому Day of Days и Hedgerow Hell теперь будут больше опираться на исторические события и станут разнообразнее.

Наконец-то появится функция «автомедик» — больше не придётся вручную тащить каждого раненого к доктору. Достаточно будет выбрать зону, где медик сам займётся лечением пострадавших бойцов. Размер и место этой зоны можно будет настроить под себя.

Переработали и поведение ИИ в ближнем бою. Раньше солдаты могли зависать и не стрелять даже когда враг прямо перед ними. Теперь на коротких дистанциях они будут агрессивно палить, выпуская весь магазин. А на дальних расстояниях всё останется по-прежнему — бойцы будут делать паузы между очередями.

В интерфейс добавили индикаторы повреждений техники — теперь сразу видно, когда ваш танк или машина получает урон. Разработчики обещают и другие улучшения, но пока не хотят о них рассказывать.

И напоследок стоит сказать, что прямо сейчас идёт распродажа — саму игру можно взять всего за 120 рублей, а на все четыре дополнения действует 50% скидка.