В Gates of Hell обновят внешний вид советских солдат и добавят новые карты - скоро начнётся открытая бета

У создателей Call to Arms — Gates of Hell большие планы на будущее. Они рассказали, что собираются поддерживать игру ещё несколько лет, а пока готовят бесплатное обновление. В первую очередь возьмутся за внешний вид советских солдат — давно обещали обновить их модели и униформу. Всё это выйдет вместе с «Частью 2», над которой сейчас работает команда.

Ещё в обновлении появятся семь новых карт для режима «Линия фронта». Кстати, этот режим впервые показали в первой части «Обновления сообщества 4», и он сильно отличается от тех, к которым игроки привыкли в прошлых частях.

А перед самим выходом обновления устроят небольшую открытую бету. Точную дату её начала пока не назвали, но известно, что она стартует за несколько дней до релиза.