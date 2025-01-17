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Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 11.06.2021
Стратегия, RTS, Тактика
8.7 400 оценок

В Gates of Hell обновят внешний вид советских солдат и добавят новые карты - скоро начнётся открытая бета

Lunersun
Новости

У создателей Call to Arms — Gates of Hell большие планы на будущее. Они рассказали, что собираются поддерживать игру ещё несколько лет, а пока готовят бесплатное обновление. В первую очередь возьмутся за внешний вид советских солдат — давно обещали обновить их модели и униформу. Всё это выйдет вместе с «Частью 2», над которой сейчас работает команда.

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Ещё в обновлении появятся семь новых карт для режима «Линия фронта». Кстати, этот режим впервые показали в первой части «Обновления сообщества 4», и он сильно отличается от тех, к которым игроки привыкли в прошлых частях.

В Call to Arms - Gates of Hell стартовало тестирование обновления с новым режимом "Линия фронта"
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А перед самим выходом обновления устроят небольшую открытую бету. Точную дату её начала пока не назвали, но известно, что она стартует за несколько дней до релиза.

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