В рамках летней распродажи Steam разработчики Gates of Hell: Ostfront готовят обновление для своей военной стратегии

Создатели популярной военно-исторической стратегии Gates of Hell: Ostfront анонсировали выпуск крупного обновления, приуроченного к летней распродаже в Steam. Патч, который планируется выпустить уже сегодня, привнесёт в игру ряд существенных изменений и нововведений.
Важным изменением станет улучшение режима «Завоевание». Разработчики учли пожелания игроков и добавили отряды позднего периода войны. Это стало возможным благодаря усовершенствованию искусственного интеллекта противника, который теперь будет постепенно усиливать свои войска по мере развития кампании.
Помимо этого, в игру будут интегрированы новые достижения для режима «Схватка» из дополнения «Талвисота», а также для обучающих миссий. Разработчики также уделили внимание улучшению пользовательского интерфейса. На миникарте появятся специальные обозначения для различных типов юнитов, что упростит ориентирование на поле боя. Кроме того, при выборе карты для матча или миссии игроки смогут видеть её уменьшенное изображение.
Контентная составляющая обновления включает в себя две новые многопользовательские карты для режимов «Превосходство» и «Захват флага», четыре карты для «Последнего рубежа» и две для «Освобождения». Некоторые существующие локации также подверглись доработке с учётом отзывов сообщества.
В завершение разработчики намекнули на подготовку нового загружаемого контента, подробности о котором обещают раскрыть в ближайшее время. Известно лишь, что для его работы потребуется только базовая версия Gates of Hell: Ostfront.