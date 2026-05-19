Анонсировано продолжение экшена Gauley: новая часть в духе GTA предложит исследовать Индию

Независимый разработчик Ashim Shakya представил свою новую игру под названием Gauley Adventures: Lost in India. Проект является прямым продолжением выпущенного 1 апреля 2026 года экшена Gauley: Experience Nepal, в котором геймеры исследовали просторы Непала. Теперь местом действия выбрана Индия, а сама игра предложит геймплей в стиле популярной серии GTA.

Новинка позиционируется как комичное приключение в открытом мире с сатирическим взглядом на повседневную жизнь региона. Геймерам предстоит выполнять динамичные задания, разгадывать местные тайны и взаимодействовать с жителями. В арсенале главного героя окажутся различные виды огнестрельного и холодного оружия, а для передвижения по масштабной карте авторы добавили наземный и воздушный транспорт, включая возможность ездить верхом на лошадях. Также в игре предусмотрена система подработки таксистом: за перевозку пассажиров начисляются бонусные очки. Дополнительно мир проекта будет наполнен сверхъестественными сущностями и историческими достопримечательностями, воссозданными с высокой геологической точностью.

Выход Gauley Adventures: Lost in India состоится в формате раннего доступа на платформе Steam. Разработчик планирует дорабатывать проект совместно с сообществом на протяжении периода от 8 до 9 месяцев. В финальной версии появятся новые транспортные средства, дополнительные ориентиры реального мира и расширенный набор сюжетных миссий. Для запуска игры потребуется компьютер с процессором Intel i5, видеокартой GeForce GTX 1080 Ti, 16 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске.