В Steam выйдет пародийный шутер GBald, отсылающий к скандалу со стрельбой в доме Джигана

В сервисе Steam запланирован релиз аркадного арена-шутера GBald с видом из-за плеча от студии Podliva Entertaiment и издателя Terrabyte Games. Главный герой игры возвращается в свой особняк после 5 лет отсутствия и обнаруживает, что прислуга отказывается впускать его внутрь. Проект сразу привлек внимание явной сатирой на летний инцидент вокруг российского рэпера Джигана.

По геймплею GBald представляет собой динамичный шутер в интерьерах особняка, где требуется пробиться через 30 волн горничных, поваров и агрессивных петухов. Для боя предусмотрены пистолет с бесконечными патронами, дробовик и автомат, а восстанавливать здоровье позволяет разбросанный по комнатам хавчик, при этом серия убийств повышает множитель очков. Заработанные поты между волнами тратятся на прокачку перезарядки и запаса здоровья, а путь к ключам от дома преграждают боссы: Управляющий в холле, Шеф на кухне и Мажордом с 3 фазами сражения в кинозале. Завершение забега открывает режим Новая игра+ под названием Утро с усиленными врагами, новыми правилами и таблицами рекордов Steam.

На странице GBald в Steam отдельно отмечено, что часть визуальных материалов, английскую локализацию и оформление карточки создавали с помощью генеративного ИИ, хотя в самом игровом процессе нейросети не задействуются. Среди особенностей релиза также заявлены полная русская озвучка, поддержка контроллеров, стилизованное насилие без эффектов крови и ненормативная лексика в тексте и репликах.