Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition стала доступна на ПК и консолях

Microids объявила о релизе Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition, которая стала доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и ПК.

В Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition представлен весь контент, доступный в Gear.Club Unlimited 2, что позволит игрокам участвовать в захватывающих гонках на самых престижных суперкарах. Участвуйте в более чем 250 гонках и соревнуйтесь с Porsche Series за рулем легендарного 911 930 Turbo.

Кроме того, доступна Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition для Nintendo Switch, включая весь контент, ранее выпущенный для Gear.Club Unlimited 2.