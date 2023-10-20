Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition стала доступна на ПК и консолях

Microids объявила о релизе Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition, которая стала доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и ПК.
В Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition представлен весь контент, доступный в Gear.Club Unlimited 2, что позволит игрокам участвовать в захватывающих гонках на самых престижных суперкарах. Участвуйте в более чем 250 гонках и соревнуйтесь с Porsche Series за рулем легендарного 911 930 Turbo.
Кроме того, доступна Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition для Nintendo Switch, включая весь контент, ранее выпущенный для Gear.Club Unlimited 2.
Первый же и пока единственный скриншот от пользователя купившего игру ахах
Управление не впечатляет, трассы паршивые, куцые ,окружение нулевое ,про картинку вообще молчу как с андройда
Вот бы в Форзе 5 столько, а то все гонки прошел давно, а машин еще много и надо где-то катать
Не впечатляет это не тот eden games который подарил серию TDU.
...потому что к банкротству atari практически все разработчики свалили к ubisoft делать the crew под новым логотипом "ivory tower".