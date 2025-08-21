Анонсирована Gear.Club Unlimited 3 - серия впервые выйдет на ПК

Издательство Nacon и студия-разработчик Eden Games представили новую часть аркадной гоночной серии, Gear.Club Unlimited 3. Игра выйдет в четвертом квартале 2025 года и станет первым проектом франшизы, который появится на ПК. Помимо персональных компьютеров, гонка заявлена для консолей текущего поколения, таких как PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2.
Действие 3 части развернется на извилистых дорогах Японии и на Лазурном берегу во Франции. Игрокам предстоит создавать собственные гоночные клубы, соревнуясь в заездах с участием до десяти автомобилей. Разработчики обещают как приключения на открытых дорогах, так и напряженные гонки. Одним из нововведений станет режим Highway Mode, в котором потребуется на высокой скорости маневрировать в потоке трафика. Студия Eden Games, известная по работе над первыми двумя частями Test Drive Unlimited, продолжает заниматься разработкой серии.
в смысле впервые? а это что тогда? https://store.steampowered.com/app/1557860/GearClub_Unlimited_2__Ultimate_Edition/?l=russian
Полгода назад катался в ней, неплохая аркадка, без особых усилий проходится.
Старые части очень плачевна выглядели, посмотрим что получиться, новый тду провалился по сути.
Порт мобильной помойки на пк, еще и только 3 часть. Какое щедрое предложение. Апелляция к тому что это авторы TDU просто уморительна, с тех пор они кроме как клепать телефонный шлак ничем не занимались
так это порт 21 года. Игра то в 18 году вышла
хм ,а модельки старые // Тарлан Даргаев
Еще одна гоночная аркада, ну ок.
Ого, думал серия уже лет пять как умерла...А она живее всех живых.