Анонсирована Gear.Club Unlimited 3 - серия впервые выйдет на ПК

Издательство Nacon и студия-разработчик Eden Games представили новую часть аркадной гоночной серии, Gear.Club Unlimited 3. Игра выйдет в четвертом квартале 2025 года и станет первым проектом франшизы, который появится на ПК. Помимо персональных компьютеров, гонка заявлена для консолей текущего поколения, таких как PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2.

Действие 3 части развернется на извилистых дорогах Японии и на Лазурном берегу во Франции. Игрокам предстоит создавать собственные гоночные клубы, соревнуясь в заездах с участием до десяти автомобилей. Разработчики обещают как приключения на открытых дорогах, так и напряженные гонки. Одним из нововведений станет режим Highway Mode, в котором потребуется на высокой скорости маневрировать в потоке трафика. Студия Eden Games, известная по работе над первыми двумя частями Test Drive Unlimited, продолжает заниматься разработкой серии.