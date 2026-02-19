ЧАТ ИГРЫ
Gear.Club Unlimited 3 19.02.2026
Мультиплеер, Гонки, Автомобили
6.3 15 оценок

На Switch 2 вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Pavel Rally Pavel Rally

Разработчики Eden Games известные по работе над Test Drive Unlimited 1-2 выпустили свою новую гоночную игру, в ней уделили большое внимание окружению и деталям автомобилей, чтобы игроки могли насладиться красотой пейзажей, машин и проникнуться любовью к автоприключениям!

Локации: Впервые в серии игроки могут исследовать асфальтированные трассы Японии и побережье средиземноморской Франции.

Автопарк: В игре представлено более 40 лицензированных автомобилей от известных мировых производителей, которые можно персонализировать и улучшать.

Режимы: Игра предлагает кампанию и многопользовательские режимы, включая соревнование до 4 игроков на одном экране.

Физика вождения: Игра стремится найти баланс между реалистичностью и доступностью, предлагая полуреалистичный опыт вождения, который не является ни чисто аркадным, ни хардкорным симулятором.

Сегодня игра вышла на Nintendo Switch 2, позднее она будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.

Комментарии:  11
Лидер Мур

Ждем Forza Horizon 6 и не рыпаемся на другой мусор

16
Antinano91

Ну пятая форза полный мусор по сравнения с The CREW MotorFast объективно.

Tommy451

вау, Gear Club Unlimited 3 от создателей Gear.Club Unlimited 2 и Garfield Kart. От Test Drive Unlimited 1-2 там наверное уборщик только, по отзывам предыдущих игр студии и по трейлеру - это мусор который не стоит внимания и уж тем более денег

7
Eyef

>>Вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3

Нет, не вышла. В стиме прямо написано: Дата выхода: Скоро выйдет.
Не надо в заголовках писать что вышла, когда в реальности на большинстве платформ ещё ничего нет. Если вышла только на Switch'е, то в заголовке и должно быть указано что вышла на Swtich'е. А так это кликбейтный заголовок.

4
WerGC

выглядит не плохо

3
Abramski90

Заголовок конечно лютый...Нет не вышла!

3
Pavel Rally

Спасибо за комплемент, я полдня думал публиковать новость или нет, а потом придумал кликабельный заголовок!

1
NeoAsterix

ого

2
A8USER

Выглядит как упрощённая Test Drive Unlimited: Solar Crown

vovangt4

Не от создателей Test Drive Unlimited 1-2, а от того кто остался в Eden Games из тех кто когда то работал над TDU тем более первой, потому что известно что над второй частью уже работала только лишь небольшая часть из тех кто создавал первую часть.

martin32

музыкальное сопровождение ужасное.