На Switch 2 вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Разработчики Eden Games известные по работе над Test Drive Unlimited 1-2 выпустили свою новую гоночную игру, в ней уделили большое внимание окружению и деталям автомобилей, чтобы игроки могли насладиться красотой пейзажей, машин и проникнуться любовью к автоприключениям!
Локации: Впервые в серии игроки могут исследовать асфальтированные трассы Японии и побережье средиземноморской Франции.
Автопарк: В игре представлено более 40 лицензированных автомобилей от известных мировых производителей, которые можно персонализировать и улучшать.
Режимы: Игра предлагает кампанию и многопользовательские режимы, включая соревнование до 4 игроков на одном экране.
Физика вождения: Игра стремится найти баланс между реалистичностью и доступностью, предлагая полуреалистичный опыт вождения, который не является ни чисто аркадным, ни хардкорным симулятором.
Сегодня игра вышла на Nintendo Switch 2, позднее она будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.
Ждем Forza Horizon 6 и не рыпаемся на другой мусор
Ну пятая форза полный мусор по сравнения с The CREW MotorFast объективно.
вау, Gear Club Unlimited 3 от создателей Gear.Club Unlimited 2 и Garfield Kart. От Test Drive Unlimited 1-2 там наверное уборщик только, по отзывам предыдущих игр студии и по трейлеру - это мусор который не стоит внимания и уж тем более денег
>>Вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3
Нет, не вышла. В стиме прямо написано: Дата выхода: Скоро выйдет.
Не надо в заголовках писать что вышла, когда в реальности на большинстве платформ ещё ничего нет. Если вышла только на Switch'е, то в заголовке и должно быть указано что вышла на Swtich'е. А так это кликбейтный заголовок.
выглядит не плохо
Заголовок конечно лютый...Нет не вышла!
Спасибо за комплемент, я полдня думал публиковать новость или нет, а потом придумал кликабельный заголовок!
ого
Выглядит как упрощённая Test Drive Unlimited: Solar Crown
Не от создателей Test Drive Unlimited 1-2, а от того кто остался в Eden Games из тех кто когда то работал над TDU тем более первой, потому что известно что над второй частью уже работала только лишь небольшая часть из тех кто создавал первую часть.
музыкальное сопровождение ужасное.