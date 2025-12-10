Названа дата выхода аркадных гонок Gear Club Unlimited 3, новый трейлер

Разработкой Gear Club Unlimited 3 занимается студия Eden Games, ранее создавшая игры культовой серии Test Drive Unlimited, в игре не будет открытого мира, а вместо этого предложит более 50 трасс во Франции и Японии, сами заезды фокусируются на страсти к автомобилям и акцентируя внимание на эмоциональной составляющей вождения!
Особый акцент делается на возможности настройки и персонализации любимых машин. Как показано в новом геймплейном трейлере, одной из главных особенностей Gear Club Unlimited 3 является новый режим «Шоссе», в котором игрокам предстоит как можно дольше уворачиваться от плотного трафика на токийской автомагистрали, чтобы набрать максимальное количество очков. В него также можно играть в многопользовательском режиме с разделенным экраном, где два игрока соревнуются друг с другом.
Игра станет доступна 19 февраля на Nintendo Switch 2, позже на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, за предзаказ игры получите два эксклюзивных автомобиля:
- Honda S2000 GCU3 Edition
- BMW Z4 GCU3 Edition
Также доступно Делюкс-издание, которое включает в себя:
- Доступ к игре на 3 дня раньше релиза
- DLC Performance Cars Pack, которое добавляет три автомобиля:
- Nissan GTR R-35 Nismo
- Nissan 370Z Nismo
- Bugatti Mistral