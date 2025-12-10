Названа дата выхода аркадных гонок Gear Club Unlimited 3, новый трейлер

Разработкой Gear Club Unlimited 3 занимается студия Eden Games, ранее создавшая игры культовой серии Test Drive Unlimited, в игре не будет открытого мира, а вместо этого предложит более 50 трасс во Франции и Японии, сами заезды фокусируются на страсти к автомобилям и акцентируя внимание на эмоциональной составляющей вождения!

Особый акцент делается на возможности настройки и персонализации любимых машин. Как показано в новом геймплейном трейлере, одной из главных особенностей Gear Club Unlimited 3 является новый режим «Шоссе», в котором игрокам предстоит как можно дольше уворачиваться от плотного трафика на токийской автомагистрали, чтобы набрать максимальное количество очков. В него также можно играть в многопользовательском режиме с разделенным экраном, где два игрока соревнуются друг с другом.

Игра станет доступна 19 февраля на Nintendo Switch 2, позже на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, за предзаказ игры получите два эксклюзивных автомобиля:

Honda S2000 GCU3 Edition

BMW Z4 GCU3 Edition

Также доступно Делюкс-издание, которое включает в себя: