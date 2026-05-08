Названо окно релиза на ПК новой гоночной игры Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Gear Club Unlimited 3 — это аркадный гоночная игра который делает упор на коллекционирование автомобилей, их глубокую кастомизацию и развитие собственного гоночного клуба. Впервые в серии действие разворачивается в Японии, а также на побережье Франции. В сюжетном режиме вы выступаете в роли восходящей звезды автоспорта: создаете свой клуб в Японии, нанимаете механиков и инженеров, чтобы расширить свое влияние в мире уличных гонок.

Новый режим «Шоссе» (Highway Rush): Игрокам нужно на высокой скорости маневрировать в плотном потоке гражданских машин, совершая опасные обгоны для получения очков.

Автопарк и тюнинг: В игре представлено более 40 лицензированных моделей (Porsche, Bugatti, Pagani, Nissan, BMW и др.). Особое внимание уделено «Мастерской 3.0», где можно детально настраивать не только внешний вид (диски, кузов, покраска), но и технические характеристики двигателя и подвески.

Геймплей: Это не игра с открытым миром; заезды проходят на закрытых трассах (более 50 треков). Между гонками вы обустраиваете свой гараж-хаб, расставляя там новые стенды и оборудование.

Окно релиза: Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S в октябре, на Nintendo Switch 2 она доступна уже с 19 февраля.