Вышла гоночная игра Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Gear Club Unlimited 3 — это аркадные гонки разработанные студией Eden Games (авторами легендарной серии Test Drive Unlimited). Игра предлагает игрокам сесть за руль лицензированных спорткаров, сочетая динамичные заезды с глубоким менеджментом собственного автоклуба.

В этой части франшизы география расширилась. Гоночные треки (всего доступно около 50 различных трасс разделены между двумя контрастными регионами: солнечное побережье Франции (средиземноморские дороги с теплой цветовой палитрой), живописная Япония (извилистые горные серпантины, крутые шпильки и узкие загородные трассы).

В игре представлено более 40 детально воссозданных лицензированных автомобилей от ведущих мировых концернов. Игроки могут опробовать технологии Porsche, BMW, Bugatti, прочувствовать итальянский характер Alfa Romeo и Pagani, а также оценить классику японского автопрома от Nissan, Subaru, Mazda и Honda.

Тюнинг и кастомизация: Доступна глубокая настройка внешнего вида (краска, диски, обвесы) и тонкая регулировка механических характеристик под разные типы заездов

Особенности ПК-версии: Версия для персональных компьютеров получила графическое превосходство над консольными за счет внедрения продвинутой технологии рендеринга и трассировки путей (Path Tracing), обеспечивающей фотореалистичное физическое поведение света и отражений.

Релиз состоялся для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.