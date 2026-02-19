Вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Разработчики Eden Games известные по работе над Test Drive Unlimited 1-2 выпустили свою новую гоночную игру, в ней уделили большое внимание окружению и деталям автомобилей, чтобы игроки могли насладиться красотой пейзажей, машин и проникнуться любовью к автоприключениям!
Локации: Впервые в серии игроки могут исследовать асфальтированные трассы Японии и побережье средиземноморской Франции.
Автопарк: В игре представлено более 40 лицензированных автомобилей от известных мировых производителей, которые можно персонализировать и улучшать.
Режимы: Игра предлагает кампанию и многопользовательские режимы, включая соревнование до 4 игроков на одном экране.
Физика вождения: Игра стремится найти баланс между реалистичностью и доступностью, предлагая полуреалистичный опыт вождения, который не является ни чисто аркадным, ни хардкорным симулятором.
Сегодня игра вышла на Nintendo Switch 2, позднее она будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.
Ждем Forza Horizon 6 и не рыпаемся на другой мусор
вау, Gear Club Unlimited 3 от создателей Gear.Club Unlimited 2 и Garfield Kart. От Test Drive Unlimited 1-2 там наверное уборщик только, по отзывам предыдущих игр студии и по трейлеру - это мусор который не стоит внимания и уж тем более денег
>>Вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3
Нет, не вышла. В стиме прямо написано: Дата выхода: Скоро выйдет.
Не надо в заголовках писать что вышла, когда в реальности на большинстве платформ ещё ничего нет. Если вышла только на Switch'е, то в заголовке и должно быть указано что вышла на Swtich'е. А так это кликбейтный заголовок.
Заголовок конечно лютый...Нет не вышла!
Спасибо за комплемент, я полдня думал публиковать новость или нет, а потом придумал кликабельный заголовок!
ого
выглядит не плохо