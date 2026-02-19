Вышла новая гоночная игра Gear Club Unlimited 3 от создателей Test Drive Unlimited 1-2

Разработчики Eden Games известные по работе над Test Drive Unlimited 1-2 выпустили свою новую гоночную игру, в ней уделили большое внимание окружению и деталям автомобилей, чтобы игроки могли насладиться красотой пейзажей, машин и проникнуться любовью к автоприключениям!

Локации: Впервые в серии игроки могут исследовать асфальтированные трассы Японии и побережье средиземноморской Франции.

Автопарк: В игре представлено более 40 лицензированных автомобилей от известных мировых производителей, которые можно персонализировать и улучшать.

Режимы: Игра предлагает кампанию и многопользовательские режимы, включая соревнование до 4 игроков на одном экране.

Физика вождения: Игра стремится найти баланс между реалистичностью и доступностью, предлагая полуреалистичный опыт вождения, который не является ни чисто аркадным, ни хардкорным симулятором.

Сегодня игра вышла на Nintendo Switch 2, позднее она будет доступна на ПК и Xbox Series X|S.