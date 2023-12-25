Gears 6 представят в 2024 году, предполагает дизайнер уровней The Coalition

Неужели Gears 6 будет представлена в 2024 году? На это намекает пост, опубликованный дизайнером уровней The Coalition Бенджамином Гюйге (Benjamin Huyghe) в ответ на поздравление команды разработчиков с праздниками.

"Увидимся в 2024 году", - написал Гюйге, добавив хэштег #gearsfam и таким образом обращаясь либо к студии, в которой он работает, и которая как раз отвечает за франшизу Gears of War, либо к фанатам серии: смысл его слов может быть двояким.

С учетом того, что с момента выхода Gears 5 прошло уже более четырех лет, очевидно, что The Coalition уже давно работает над следующей главой, а значит, они готовы если не выпустить игру, то хотя бы показать ее публике.

Gears 6 может стать завершением трилогии, посвященной новой генерации Gears, которая в пятом эпизоде показала, как группа, состоящая из Кейт, Джей Ди и Дэла, столкнулась с крайне травматичным событием, о последствиях которого мы до сих пор не знаем ни на повествовательном, ни на каноническом уровне.

Следовательно, очень интересно узнать, как будет развиваться сюжет, но прежде всего - какую эволюцию претерпит традиционная для саги механика шутера от третьего лица.