Издание The Verge подтвердило, что Gears of War 6 представят уже в июне

Издание The Verge опубликовало статью, в которой поделилось имеющейся информацией касательно планов компании Microsoft на грядущую презентацию, которая состоится 9 июня. The Verge является одним из самых надёжных источников, когда дело касается Microsoft.

Издание подтвердило, что Microsoft действительно планирует представить следующую часть Gears of War в рамках презентации. Это случится спустя 5 лет после выхода предыдущей игры в серии - Gears 5 вышла в 2019-м году. Так же в рамках презентации будут объявлены даты выхода Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle.

Помимо этого, по данным издания, Microsoft впервые представит новую Call of Duty, которая выйдет позже в этом году. По слухам, игра станет новой частью в серии Black Ops, а ее действие будет происходить в Персидском заливе.