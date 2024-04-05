По словам инсайдера, Gears 6 покажет, на что способно нынешнее поколение

Вчера появилось несколько слухов о долгожданной Gears 6 от The Coalition, а такие журналисты, как Джефф Грабб и Том Уоррен, утверждают, что ее анонс должен состояться в середине этого года.

Затем Shinobi602 заявил, что "люди не готовы к Gears 6" из-за высокого качества графики, и теперь настала очередь известного инсайдера Nate The Hate прокомментировать эту тему.

По словам Nate, презентация Gears 6 действительно состоится в этом году и станет игрой, которая покажет, что представляет собой это поколение. Он считает, что игра станет для Xbox Series тем же, чем первая Gears была для Xbox 360.

Я буду очень удивлен, если 2024 год закончится без презентации Gears 6. Эта игра станет тем самым моментом "вот что такое новое поколение". Я говорю о текущем поколении. В этом поколении практически нет игр, способных вызвать чувство "нового поколения", поскольку у нас был исключительно долгий период кросс-гена.



Так же как Gears 1 была таким моментом на Xbox 360, точно так же Gears 6 должна стать таковым для серии Xbox.

Ожидания от Gears 6 весьма высоки. Shinobi602 уже отметил, что игра на движке Unreal Engine 5 будет выглядеть даже лучше, чем Hellblade 2. The Coalition помогла Epic Games создать демо-версию The Matrix - одну из самых красивых графических презентаций на консолях на сегодняшний день, так что от новой игры студии определённо стоит ожидать чего-то необычного.

Последней крупной частью серии Gears of War является Gears 5. Релиз экшена состоялся в 2019 году на ПК и Xbox One.