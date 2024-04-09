По слухам, Gears 6 будет работать на частоте 60 fps на консолях Xbox Series X|S

В отличие от Senua's Saga: Hellblade 2, Gears 6, следующая часть серии, над которой работает The Coalition, вряд ли будет работать на Xbox Series X и Xbox Series S в "кинематографичных" 30 кадрах в секунду.

Известный ветеран индустрии Нейт "shinobi602" Нажда, выступая на форумах ResetERA, посоветовал одному из пользователей не беспокоиться о том, что игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду. Хотя он не добавил ничего нового по этому вопросу, это определенно является хорошим предзнаменованием, учитывая, что ветеран индустрии уже не раз попадал в точку в прошлом.

Хотя Gears 6 еще не анонсирована, ожидания от следующей игры от The Coalition достигло небывалых масштабов, в основном благодаря комментариям инсайдеров, которые говорят о том, что игра станет демонстрацией того, на что способно нынешнее поколение консолей. Согласно другим слухам, что-то связанное с ней произойдет этим летом, возможно, официальная презентация состоится во время обычной ежегодной Xbox Showcase.

Кроме того, что игра находится в разработке, о Gears 6 на данный момент известно очень мало. The Coalition уже давно сосредоточилась на ее разработке, так как студия, очевидно, отменила все остальные проекты, не относящиеся к Gears.