Похоже, что Клифф Блезински знает кое-что о будущем Gears, и это кое-что его очень порадовало ©

Спустя более четырех лет после выхода Gears of War 5 создатель серии Клифф Блезински (Cliff "CliffyB" Bleszinski) поделился обнадеживающим сообщением, которое может намекать на шестую часть, вскоре после того, как на это намекнул художник-концептуалист.

Качество сиквелов было разным, но теперь Клифф Блезински, создатель и режиссер Gears of War, поделился взглядом на будущее серии, который может предвещать появление Gears of War 6. В своем Twitter он написал, что разговаривал с одним из сценаристов пятой части, и, судя по всему, все в порядке.

"Сегодня я услышал слух от моего друга, сценариста Gears 5, о будущем франшизы, и давайте просто скажем...", - написал Блезински и поделился GIF-изображением Леонардо Ди Каприо из фильма "Джанго освобожденный", где его персонаж говорит: "Я испытывал ваше любопытство, но теперь вы привлекли мое внимание". Похоже, что в будущем Gears of War что-то назревает, и если Блезински проявляет любопытство, то это может быть только хорошим знаком.

Если вы являетесь поклонником данной серии, то наверняка знаете Клиффа Блезински, автора оригинальной трилогии, который, по его же словам, сейчас находится на пенсии. Тем не менее, он всегда флиртовал с идеей своего возвращения, даже в качестве консультанта, чтобы помочь переориентировать франшизу, и хотя он не хочет, чтобы его ассоциировали с этим, он не перестает делать пару "намеков" на своих аккаунтах в социальных сетях, как это уже было.

После выхода Gears 5, которая вызвала разногласия, если можно так выразиться, пока неизвестно, как The Coalition планирует развивать повествование. Будет ли это движение вперед, или они сделают глоток свежего воздуха, чтобы все переосмыслить? Наверняка все это уже решено и делается, так что тот факт, что Клиффи Би проявляет живой интерес к этому якобы будущему, несомненно, хорошая новость.