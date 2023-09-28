Похоже, что релиз новой Gears of War состоится только в 2026 году ©

Прошло четыре года с момента выхода Gears 5 на Xbox One и ПК. Казалось бы, через столько лет должно появиться ее продолжение, но, похоже, это не так. По всей видимости, тем, кто ждет следующую игру в серии, выходящей со времен Xbox 360, нужно будет подождать чуть дольше, поскольку, по всей видимости, игра выйдет не в 2024, и не в 2025, а в 2026 году.

Эти предположения появились на странице старшего концепт-художника/костюмера Дэвида Массона Сан-Габриэля на ArtStation, где утверждается, что он работает над "неанонсированной" игрой, которую разрабатывает The Coalition, студия, ответственная за серию Gears of War. И, по словам Дэвида, игра выйдет где-то в 2026 году.

Если внимательно следить за слухами о The Coalition, то они сводятся к тому, что студия работала над новым IP, однако не так давно этот проект был отменен Xbox. После чего студия переключила свое внимание на Gears of War 6. Иными словами, нет ничего удивительного в том, что этот проект пока находится в отдаленном будущем. Однако не исключено, что это совсем другой проект. Не исключено также, что это устаревшая или неточная информация. И, наконец, это может быть просто заготовка. На данный момент существует множество объяснений, и поклонникам Xbox остается только строить догадки.

В настоящий момент ни одна из вовлеченных сторон не прокомментировала эту утечку.