Разработчики Gears, как сообщается, делают что-то впечатляющее для серии

Разработчик Gears компания The Coalition, как сообщается, работает над "впечатляющими вещами" для серии шутеров от третьего лица.
Редактор Windows Central и соведущий подкаста The Xbox Two Джез Корден сообщил в Twitter, что он слышал впечатляющие сведения о том, над чем работает The Coalition в отношении серии Gears. Он призвал фанатов быть немного терпеливее, так как в конечном итоге это будет вознаграждено.
О следующей игре Gears известно не так много. Ранее ходили слухи, что The Coalition отменила другие игры, находящиеся в разработке в студии, чтобы работать над Gears 6. Выступая в одном из эпизодов программы GiantBomb's Game Mess Mornings, Джефф Грабб заявил, что разработчик Gears 4 и 5, The Coalition, отменил свой небольшой проект, не связанный с Gears, вместе с другим проектом, и что его следующей игрой будет Gears 6.
По словам Грабба, The Coalition занималась другими делами параллельно с небольшим проектом, включая поддержку Halo Infinite и разработку демоверсии The Matrix на Unreal Engine 5 совместно с Epic. Однако он заявил, что этот небольшой проект, а также еще один необъявленный проект были отменены студией. По его словам, об этом также свидетельствуют увольнения, произошедшие в Microsoft и Xbox Game Studios, включая The Coalition.
Грабб заявил, что после отмены двух игр The Coalition студия перешла к следующей части серии Gears of War, то есть Gears 6. По его словам, разработчик, скорее всего, уже давно работает над этой игрой, и она уже готова стать следующей игрой студии.
Недавно стало известно, что создатель серии Gears of War Клифф Блежински в свое время хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее.
Маркус конечно постарел пипец.. давайте быстрее игры делайте, а-то еще лет 10 и ему уже не до игор будет))
Да сделайте уже коллекцию наконец!
Согласен для начало надо выпустить ремастер Gears of War Judgment, Gears of War 2 и Gears of War 3. И перестать называть новые части просто Gears! Сука аж бесит!
Ну предыдущая Gears 5 была второй игрой в трилогии про Кейт. 6 часть должна стать заключительной. Вот бы было круто если бы в 6 части оказалось, что тело Мирры осталось у ученых и с его помощью можно уничтожить Рой. Так как Рой это мутировавшие локусты. Интересная была бы концовка. Ну надеюсь, что 6 часть будет прорывной.