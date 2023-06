Разработчики Gears, как сообщается, делают что-то впечатляющее для серии ©

Разработчик Gears компания The Coalition, как сообщается, работает над "впечатляющими вещами" для серии шутеров от третьего лица.

Редактор Windows Central и соведущий подкаста The Xbox Two Джез Корден сообщил в Twitter, что он слышал впечатляющие сведения о том, над чем работает The Coalition в отношении серии Gears. Он призвал фанатов быть немного терпеливее, так как в конечном итоге это будет вознаграждено.

О следующей игре Gears известно не так много. Ранее ходили слухи, что The Coalition отменила другие игры, находящиеся в разработке в студии, чтобы работать над Gears 6. Выступая в одном из эпизодов программы GiantBomb's Game Mess Mornings, Джефф Грабб заявил, что разработчик Gears 4 и 5, The Coalition, отменил свой небольшой проект, не связанный с Gears, вместе с другим проектом, и что его следующей игрой будет Gears 6.

По словам Грабба, The Coalition занималась другими делами параллельно с небольшим проектом, включая поддержку Halo Infinite и разработку демоверсии The Matrix на Unreal Engine 5 совместно с Epic. Однако он заявил, что этот небольшой проект, а также еще один необъявленный проект были отменены студией. По его словам, об этом также свидетельствуют увольнения, произошедшие в Microsoft и Xbox Game Studios, включая The Coalition.

Грабб заявил, что после отмены двух игр The Coalition студия перешла к следующей части серии Gears of War, то есть Gears 6. По его словам, разработчик, скорее всего, уже давно работает над этой игрой, и она уже готова стать следующей игрой студии.

Недавно стало известно, что создатель серии Gears of War Клифф Блежински в свое время хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее.