Слух: Gears 6 будет анонсирована этим летом. Но релиза придется ждать до следующего поколения консолей

Свежий подкаст с YouTube-канала Kinda Funny Games дал нам еще чуть-чуть надежды на анонс следующей части Gears of War в этом году. Журналист Джефф Грабб, известный своими утечками, которые впоследствии подтверждаются в реальности, сообщил, что разработчики серии, скорее всего, анонсируют шестую часть этим летом.
- В ходе обсуждения предстоящих проектов от студий Microsoft всплыла тема новой части Gears. Стоит упомянуть, что последняя "большая" игра серии - Gears 5 - вышла в 2019 году..
- Пэррис Лилли - один из участников интервью - считает, что The Coalition, студия, отвечающая за серию шутеров с 2015 года, анонсирует Gears 6 в этом году (предположительно выпустив короткий тизер) и выпустит ее для консолей следующего поколения.
- Грабб также вставил свои пресловутые "пять копеек". Ссылаясь на свои источники, он сказал: "Возможно, этим летом что-то произойдет с Gears 6".
Полный текст беседы вы можете послушать ниже. Отрывок о Gears 6 начинается во второй части видео (1:02:05).
Если слова Грабба и Лилли сбудутся, то первый трейлер Gears 6 мы увидим через несколько месяцев, возможно, на Xbox Games Showcase в июне или на Summer Game Fest, который пройдет в том же месяце.
На этих мероприятиях также должны появиться новые кадры других уже анонсированных игр Microsoft, на которые также намекнули в ходе беседы. Затем редмондский гигант может продемонстрировать новый геймплей "Индианы Джонса " и объявить официальную дату выхода игры, основанной на приключениях знаменитого археолога.
В какой части повесточка добралась до игры, что появились женские персонажи? Я только первую играл и она была идеальна
В первой то же были женские персонажи. Так что не надо про повесточку. Не ищи чёрную кошку в темной комнате.
Я думаю ты прекрасно понял что речь о военных бабах, которые сражаются с монстрами. Не надо прикидываться дурачком, это никого не красит
А бабы что не воюют?
Нет
Ошибаешься.
Так стоп, получается кроме форзы и хелблейд на иксбоксе нету игр?
И зачем я брал бокс х? Именно для гирзов 6:(
чел их перечислять задолбаешся
Ну купил бы ты пк и за#бался бы делать апгрейд. Я брал бокс 1 с для обратной совместимости хотя есть и пк и пс4.
есть колда новая в гемпас
Я как раз и решил взять бокс по цене 3060, чтобы его не обновлять. Вышло бы дороже. Есть тоже пс4,3,2. Играю в пс2)