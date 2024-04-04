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Gears 6 TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 50 оценок

Слух: Gears 6 будет анонсирована этим летом. Но релиза придется ждать до следующего поколения консолей

Gruz_
Новости

Свежий подкаст с YouTube-канала Kinda Funny Games дал нам еще чуть-чуть надежды на анонс следующей части Gears of War в этом году. Журналист Джефф Грабб, известный своими утечками, которые впоследствии подтверждаются в реальности, сообщил, что разработчики серии, скорее всего, анонсируют шестую часть этим летом.

  1. В ходе обсуждения предстоящих проектов от студий Microsoft всплыла тема новой части Gears. Стоит упомянуть, что последняя "большая" игра серии - Gears 5 - вышла в 2019 году..
  2. Пэррис Лилли - один из участников интервью - считает, что The Coalition, студия, отвечающая за серию шутеров с 2015 года, анонсирует Gears 6 в этом году (предположительно выпустив короткий тизер) и выпустит ее для консолей следующего поколения.
  3. Грабб также вставил свои пресловутые "пять копеек". Ссылаясь на свои источники, он сказал: "Возможно, этим летом что-то произойдет с Gears 6".

Полный текст беседы вы можете послушать ниже. Отрывок о Gears 6 начинается во второй части видео (1:02:05).

Если слова Грабба и Лилли сбудутся, то первый трейлер Gears 6 мы увидим через несколько месяцев, возможно, на Xbox Games Showcase в июне или на Summer Game Fest, который пройдет в том же месяце.

На этих мероприятиях также должны появиться новые кадры других уже анонсированных игр Microsoft, на которые также намекнули в ходе беседы. Затем редмондский гигант может продемонстрировать новый геймплей "Индианы Джонса " и объявить официальную дату выхода игры, основанной на приключениях знаменитого археолога.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Сережаа

В какой части повесточка добралась до игры, что появились женские персонажи? Я только первую играл и она была идеальна

2
hpi

В первой то же были женские персонажи. Так что не надо про повесточку. Не ищи чёрную кошку в темной комнате.

0
Сережаа hpi

Я думаю ты прекрасно понял что речь о военных бабах, которые сражаются с монстрами. Не надо прикидываться дурачком, это никого не красит

0
hpi Сережаа

А бабы что не воюют?

0
Сережаа hpi

Нет

0
hpi Сережаа

Ошибаешься.

0
sapov

Так стоп, получается кроме форзы и хелблейд на иксбоксе нету игр?

-1
Yurkiykot

И зачем я брал бокс х? Именно для гирзов 6:(

0
satalataa

чел их перечислять задолбаешся

0
hpi Yurkiykot

Ну купил бы ты пк и за#бался бы делать апгрейд. Я брал бокс 1 с для обратной совместимости хотя есть и пк и пс4.

0
Русик_96

есть колда новая в гемпас

0
Yurkiykot hpi

Я как раз и решил взять бокс по цене 3060, чтобы его не обновлять. Вышло бы дороже. Есть тоже пс4,3,2. Играю в пс2)

1