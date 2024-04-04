Слух: Gears 6 будет анонсирована этим летом. Но релиза придется ждать до следующего поколения консолей

Свежий подкаст с YouTube-канала Kinda Funny Games дал нам еще чуть-чуть надежды на анонс следующей части Gears of War в этом году. Журналист Джефф Грабб, известный своими утечками, которые впоследствии подтверждаются в реальности, сообщил, что разработчики серии, скорее всего, анонсируют шестую часть этим летом.

В ходе обсуждения предстоящих проектов от студий Microsoft всплыла тема новой части Gears. Стоит упомянуть, что последняя "большая" игра серии - Gears 5 - вышла в 2019 году.. Пэррис Лилли - один из участников интервью - считает, что The Coalition, студия, отвечающая за серию шутеров с 2015 года, анонсирует Gears 6 в этом году (предположительно выпустив короткий тизер) и выпустит ее для консолей следующего поколения. Грабб также вставил свои пресловутые "пять копеек". Ссылаясь на свои источники, он сказал: "Возможно, этим летом что-то произойдет с Gears 6".

Полный текст беседы вы можете послушать ниже. Отрывок о Gears 6 начинается во второй части видео (1:02:05).

Если слова Грабба и Лилли сбудутся, то первый трейлер Gears 6 мы увидим через несколько месяцев, возможно, на Xbox Games Showcase в июне или на Summer Game Fest, который пройдет в том же месяце.

На этих мероприятиях также должны появиться новые кадры других уже анонсированных игр Microsoft, на которые также намекнули в ходе беседы. Затем редмондский гигант может продемонстрировать новый геймплей "Индианы Джонса " и объявить официальную дату выхода игры, основанной на приключениях знаменитого археолога.