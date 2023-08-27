Слух: Gears 6 находится на продвинутой стадии разработки - в игре будет открытый мир ©

Согласно сообщению, прозвучавшему в подкасте, разработка Gears 6 находится на продвинутой стадии, даже дальше, чем можно было бы предположить. Об этом сообщил инсайдер Shpeshal Nick во время подкаста XboxEra и даже намекнул на возможность того, что это будет игра с открытым миром.

Ниже представлен эпизод XboxEra, о котором идет речь. Часть, где Shpeshal Nick рассказывает о Gears 6, находится примерно на 2:30:30.

Конечно, справедливости ради стоит отметить, что это слухи, поэтому ничего определенного или подтвержденного, как утверждает сам Nick, нет.

Если рассуждать здраво, то не так уж и маловероятно, что Gears 6 находится в финальной стадии разработки. Gears 5 вышла 10 сентября 2019 года, и с тех пор, кроме релиза Xbox Series X/S 10 ноября 2020 года, The Coalition, студия-разработчик серии, ничего не анонсировала и не выпускала. Ходили слухи о небольшом проекте, который, судя по всему, был отложен, известно, что технологический отдел тесно сотрудничает с Epic Games над Unreal Engine 5, но о новых играх пока даже не упоминалось.

Таким образом, с момента выхода Gears 5 прошло четыре года, и, учитывая средние циклы разработки современных ААА-игр, которые колеблются между 4 и 6 годами, есть вероятность, что Gears 6 может появиться в конце 2024 года, или в начале 2025 года. Разумеется, это лишь предположения, так что воспринимайте их как таковые.