Слух: Gears 6 находится на продвинутой стадии разработки - в игре будет открытый мир

Согласно сообщению, прозвучавшему в подкасте, разработка Gears 6 находится на продвинутой стадии, даже дальше, чем можно было бы предположить. Об этом сообщил инсайдер Shpeshal Nick во время подкаста XboxEra и даже намекнул на возможность того, что это будет игра с открытым миром.
Ниже представлен эпизод XboxEra, о котором идет речь. Часть, где Shpeshal Nick рассказывает о Gears 6, находится примерно на 2:30:30.
Конечно, справедливости ради стоит отметить, что это слухи, поэтому ничего определенного или подтвержденного, как утверждает сам Nick, нет.
Если рассуждать здраво, то не так уж и маловероятно, что Gears 6 находится в финальной стадии разработки. Gears 5 вышла 10 сентября 2019 года, и с тех пор, кроме релиза Xbox Series X/S 10 ноября 2020 года, The Coalition, студия-разработчик серии, ничего не анонсировала и не выпускала. Ходили слухи о небольшом проекте, который, судя по всему, был отложен, известно, что технологический отдел тесно сотрудничает с Epic Games над Unreal Engine 5, но о новых играх пока даже не упоминалось.
Таким образом, с момента выхода Gears 5 прошло четыре года, и, учитывая средние циклы разработки современных ААА-игр, которые колеблются между 4 и 6 годами, есть вероятность, что Gears 6 может появиться в конце 2024 года, или в начале 2025 года. Разумеется, это лишь предположения, так что воспринимайте их как таковые.
гирям не нужен открытый мир. уже 5ая была проблемная с открытыми локациями 2 и 3 главы. но самая большая проблема это перевод акцента с фениксов на абсолютно 0 персонажей. джей.ди просто слили в 5ой, а с учетом концовки...разрабы сами себя в ловушку загнали.
Самая большая проблема, что масштабный эпик превратился в локальную санто барбару.
Причем без намека на атмосферу как в начальной трилогии
Этот горе "инсайдер" за всё время не дал НИ ОДНОГО точного инсайда. ББ ремастер, Инфеймос новый, Гирс коллекшен и тд - можете загуглить, ничего не сбылось.
Эмм, много чего, что рассказывал было правдой. К тому же, по факту он не инсайдер, это обычный блогер с некоторыми связами в индустрии.
Про серию Персона на Xbox - правда, про ремейк MGS3 - правда.
Про Персону и Мгс до него другие люди говорили, он лишь их продублировал. А вот всё о чем он первый говорил - сплошной булщит из его воображения.
По факту обычное трепло с портала посвящённого иксбоксу, который таким образом пытается привлечь внимание к своим подкастам, никаких связей в игровой индустрии у него нет.
Пока нет точного анонса можно думать сколько угодно, только толку от этого. 6 гирза уже должна быть анонсирована, но видимо покупки Фили сбили весь ритм. У них вообще все странно. Главный систем селлер Halo Infinite не могли доделать вовремя, зато Redfall изначально провальный они решили делать до конца. То есть отменять заведомо дерьмовый проект они не стали, а сделать ремастеры Gears of War и направить все силы на 6 часть они не хотят. Сейчас выйдет старфилд и все. На 2023 больше игр от Microsoft не будет.
Вот и правильно, что хоть в следующей будет открытый мир!!!! Свобода действий и выбора - это всегда хорошо!!!!
Майкрософт, где ремастеры 2 и 3 частей на ПК? Можно даже всю трилогию перевыпустить на UE 5. Лучше The Coalition уж точно никто не умеет в этот движок
Gears of War в открытом мире было бы интересно
Ещё бы выпустили 2, 3 и Judgement на "Пека"
Этой серии даже полуоткрытые локации как в пятерке не очень-то идут. Да они добавили приключенческого духа в стиле Анчартед 4. Но тем не менее это уже не гирс оф вар.
Нужно же серии как-то эволюционировать. Если они будут выпускать одно и тоже в виде шутера с укрытиями, какой в этом смысл? Вон резидент эволюционирует, god of war тот же
вторая часть идеальный пример того, что открытые миры не нужны. Во второй части столько событий и локаций, что тебе хватает и не хочется лезть за пределы уровня. Вообще эта беда нынешних игр. Суют везде этот открытый мир. Ладно ещё игры, где это актуально - GTA, RDR, Watch Dogs, METRO EXODUS. Но в гирях то нафига, я хз. Лучше сделать коридорную, но проработанную локацию, которая даже со скриптованными сценами будет проходиться круто, чем пресные пустоши с вопросиками
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