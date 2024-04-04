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Gears 6 TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 49 оценок

Слух: сегодня может быть раскрыта свежая информация о Gears 6

Gruz_
Новости

Вокруг Gears 6 все больше и больше ожиданий, и это вполне обоснованно. Джефф Грабб, известный своей инсайдерской информацией в игровой индустрии, обещает раскрыть интересные подробности о следующей игре в рамках Gears of War. Это отличные новости для поклонников франшизы, которые с нетерпением ждут вестей с момента выхода Gears 5 в 2019 году.

Пока мы ждем информации, обещанной Джеффом Граббом, игровое сообщество продолжает строить догадки и мечтать о том, что может принести Gears 6. Какое бы направление ни выбрала The Coalition, одно можно сказать точно: ажиотаж вокруг новой части Gears of War самый настоящий, и он растет с каждым днем.

Более того, партнерство Netflix с The Coalition по запуску проектов, связанных с Gears of War, в том числе полнометражного фильма и анимационного сериала для взрослых, лишь усиливает ожидание, связанное со вселенной Gears of War. С учетом того, что переход студии на разработку нового поколения на движке Unreal Engine 5 был анонсирован в мае 2021 года, Gears 6 может стать технической и сюжетной вехой для франшизы.

Франшиза Gears of War известна своим напряженным экшеном, захватывающим повествованием и техническими инновациями, и нет никаких сомнений в том, что ожидание следующей главы очень велико.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
FoxyDi

Завтра может появиться слух о слухе про информацию о гта6

2
Djexat666

После последних новостей от мелкософта выйдет скорее ЭТО

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1
ЮрийSport

Когда-то любимая франшиза, первые три части, да и Судный день зашли просто идеально. Дело в том что сами игры были очень качественные, дак и выходили стабильно каждые два года, а потом ... я хз, всё сложнее любить какую-то франшизу когда игры затягивают на пять десять лет. Имхо

1
SERGIOUS LEE

Последние 4-5 части отлитно сделали, как остальные, насчет 6 части зотелось бы хотя бы трейлер игры что ли посмотреть, ну и как всегда жду 6 часть. Эхх хорошо бы всю антологию га ПК портировали, классно было бы.

0
Евгений Кондратенко

Надеюсь, что 6 часть всё-таки выйдет в этом году. Люблю эту серию игр

0
Xndr DeKoz

Хочу продолжение Gears Tactics!

0