Бета Gears of War: Reloaded была продлена и пополнилась несколькими нововведениями

Бета-тест Gears of War: Reloaded продолжается — Microsoft решила продлить тестирование из-за высокого интереса и отзывов игроков. Теперь финальный уик-энд пройдёт с 20 июня (21:00) до 23 июня (6:00), что немного дольше первоначального графика.

Важнейшее нововведение — добавление в рейтинговый плейлист режима «Бег» и классической карты «Каналы». Это даст участникам более точное представление об онлайн-составляющей финальной версии, которая выйдет 26 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Особое внимание приковано к релизу на PS5 — это первый случай, когда культовая серия, ранее бывшая эксклюзивом Xbox, стала доступна на консоли конкурентов. Таким образом, Microsoft продолжает свою стратегию мультиплатформенного расширения, разрушая прежние границы: теперь Gears of War может испытать и совершенно новая аудитория.

Выход Gears of War: Reloaded стал настоящим поворотным моментом, символизируя перемены в подходе корпорации. Следующим шагом может стать Halo, которую, по слухам, также готовят к релизу на PlayStation — возможно, в виде ремастера Master Chief Collection. А пока фанаты обеих платформ могут сойтись в бою уже этим летом.